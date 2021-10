União Europeia garante mais financiamento para travar pobreza em Angola

A União Europeia já investiu centenas de milhões em projectos sociais, em Angola, com destaque para campanhas de combate e a erradicação da pobreza, que a organização prevê alargar a fatia orçamental. Mundo assinala este domingo, 17 de outubro, o Dia Internacional para a erradicação da pobreza.

A embaixadora da União Europeia em Angola, Jeannette Seppen, prometeu mais dinheiro para o combate à pobreza, no âmbito da campanha da erradicação contra o fenómeno.

A diplomata explicou que, actualmente, a delegação que dirige está a financiar um programa de apoio à protecção social para menores das províncias do Uíge, Moxico e Bié.

Jeannette Seppen referiu que a União Europeia trabalha e apoia Angola, com programas que tem a ver com a redução dos efeitos da economia verde, a fome e a pandemia do novo coronavírus. A União Europeia canalizou 150 milhões de euros para lutar contra a fome e as consequências da pandemia, em Angola.

A União Europeia quer, ainda, que os governos prestem maior atenção às crianças que vivem na rua, por serem, no entender da União Europeia, a franja mais vulnerável que se encontra em situação de extrema pobreza.

Na opinião da diplomata, é um compromisso da União Europeia, em parceria com o governo angolano, procurar soluções, para minimizar o impacto da pobreza que atinge várias famílias.

“Hoje, claro, é o apoio ao combate à pobreza e vai ser a mesma coisa para o futuro. O foco, também, é o combate contra a COVID-19, que já gastou 150 milhões euros.As duas questões continuam nos planos da União Europeia”, concluiu Jeannete Seppen.

No âmbito das festividades do dia internacional para a erradicação da pobreza, a delegada da União Europeia em Angola conviveu, no dia 15 de Outubro de 2021 com dezenas de crianças do Centro de Acolhimento dos Salesianos de Dom Bosco da Igreja Católica, em Luanda.

