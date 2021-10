Angola e Turquia assinam sete acordos de cooperação em diversas áreas

Presidentes turco e angolano (da esquerda para a direita) reunidos no Palácio presidencial em Luanda a 18 de Outubro de 2021.

O presidente turco deixa amanhã Angola onde cumpriu hoje o principal dia da sua visita com uma deslocação, nomeadamente, ao Palácio presidencial. No decurso da deslocação, foram rubricados sete acordos de cooperação.

O Presidente angolano, João Lourenço, abordou hoje, em Luanda, com o seu homólogo da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, o reforço da cooperação entre os dois países em várias domínios. O presidente turco, que cumpre uma visita de dois dias a Angola, participa hoje com o seu homólogo num fórum de negócios e vai discursar no parlamento angolano, numa cerimónia solene em sua honra.

Os dois países assinaram sete novos instrumentos de cooperação nas áreas da agricultura, pescas, assistência aduaneira, educação, indústria e turismo.

Na recente visita do Presidente João Lourenço à Turquia, os dois países assinaram acordos nos domínios dos transportes aéreos, defesa, comércio, proteção de investimentos, petróleo, mineração e energias renováveis.

O volume de negócios entre os dois países atinge neste momento uma cifra que ultrapassa os 200 milhões de dólares. Durante uma conferência de imprensa, os dois Presidentes destacaram a parceria estratégica entre Angola e a Turquia nos domínios económico e diplomático.

