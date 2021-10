Angola/Política

Angola: Candidaturas e propostas múltiplas para oitavo congresso do MPLA

António Venâncio, pré candidato à liderança do MPLA. © rfi/Francisco Paulo

Texto por: Francisco Paulo 2 min

Os militantes do MPLA, partido no poder em Angola, são chamados desde quarta-feira a apresentar candidaturas ao 8º Congresso, agendado para Dezembro próximo, com António Venâncio, um dos membros dos “camaradas”, a manifestar a intenção de concorrer à liderança do partido no poder. O processo arrancou a 20 de Outubro.