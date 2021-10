Angola: logística para autárquicas concluída em Setembro de 2022

A logística para a realização de eleições autárquicas em Angola não estará pronta antes de Setembro de 2022, a garantia foi dada pelo ministro da Administração do Território Marcy Lopes em entrevista à agência de notícias Lusa.

Publicidade Continuar a ler

O ministro da Administração do Território de Angola está a liderar, em Portugal, uma delegação que acompanha a implementação do processo eleitoral da diáspora angolana, que vai votar pela primeira vez nas eleições gerais, o ministro considerou ainda que é desejável haver acordo com outras forças políticas sobre as eleições autárquicas.

Em entrevista à agência de notícias Lusa, o ministro da Administração do Território Marcy Lopes garantiu que a logística para a realização de eleições autárquicas em Angola não estará pronta antes de Setembro de 2022.

"A previsão é que todo o processo material de preparação das condições esteja concluído até Setembro do próximo ano e, em tese, depois de todo processo material estar pronto, as eleições podem ser convocadas a todo o tempo desde que exista legislação para o efeito, mas é recomendável haver acordo político sobre o modo como as eleições deverão decorrer", explicou.

O governante acrescentou que em causa está a preparação logística que terá de estar concluída antes de ser possível realizar eleições autárquicas, garantindo a permanência dos eleitos.

"Estão a ser realizadas uma série de tarefas para permitir a implementação das autarquias locais; o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios prevê a criação de infraestruturas, vários edifícios de educação, saúde e infra-estruturas autárquicas", reconheceu.

O governo quer registar 450 mil angolanos no exterior para eleições, para o efeito o executivo vai apenas emitir o cartão de eleitor nas zonas de difícil acesso, onde não existem serviços de emissão de bilhete de identidade. O processo de registo eleitoral, que iniciou no mês de Setembro, deverá realizar-se no exterior entre os meses de Janeiro e Março de 2022.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro