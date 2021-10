João Lourenço assume candidatura à presidência do MPLA

O Presidente João Lourenço é candidato à sua própria sucessão na liderança do seu partido, que reúne em congresso no próximo mês de Dezembro.

A formalização da recandidatura foi apresentada à Comissão das Candidaturas do Congresso pelo seu mandatário, Pedro Neto, com as subscrições de apoio de mais de 20 mil militantes.

O líder da UNITA, Isaías Samakuva, anunciou também, na noite de ontem, a realização do 13° congresso da UNITA, para o período de 2 a 4 de Dezembro, para eleger o novo líder e aprovar vários documentos para a reestruturação dos órgãos do partido.

A UNITA realiza o congresso em cumprimento ao Acórdão do Tribunal Constitucional, que anulou o último conclave do partido, que elegeu Adalberto da Costa Júnior, sob alegação de não ter renunciado à nacionalidade portuguesa, violando a Lei dos Partidos Políticos.

Na recente tomada de posse do líder da UNITA, no Conselho da República, o Presidente João Lourenço expressou o desejo do mesmo continuar no órgão consultivo do chefe de Estado.

Entretanto, o líder da UNITA já anunciou que não é candidato à liderança do partido no próximo congresso, condição que não lhe garante continuar no Conselho da República.

