António Venâncio, candidato à liderança do MPLA, denuncia que os seus apoiantes foram intimidados

António Venâncio, candidato à liderança do MPLA em oposição a João Lourenço, queixa-se de “vários obstáculos” para obter assinaturas no seio do partido e ameaçou “impugnar” o conclave de dezembro. © Facebook

Texto por: Avelino Miguel

O partido governante em Angola, o MPLA, e a maior força política da oposição, a UNITA, realizam no próximo mês de Dezembro, congressos para eleger os seus líderes. Pela primeira vez com mais do que um candidato à liderança, a atual direção do MPLA está a ser acusada de intimidação por António Venâncio.