Adalberto da Costa Júnior formalizou hoje à sua candidatura à liderança da Unita

Adalberto da Costa Júnior que foi recentemente destituído da presidência da Unita por uma decisão do Tribunal Constitucional de Angola, formalizou hoje a sua candidatura à liderança do maior partido de oposição do país. Esta formalização aconteceu um dia antes de terminar o prazo para a apresentação de candidaturas, a Unita realizando o seu congresso de 2 a 4 Dezembro.

Publicidade Continuar a ler

Ao dirigir-se às centenas de apoiantes e militantes que presenciaram a formalização da sua candidatura hoje, Adalberto Costa Júnior, cuja eleição em 2019 como líder da Unita foi invalidada por um acórdão do Tribunal Constitucional, declarou que ao concorrer novamente à liderança do seu partido, ele traduz a sua "integral disponibilidade de servir o partido e através deste servir Angola".

Ao aludir, por outro lado, a informações dando conta de divisões no seio do seu partido, inclusivamente de tentativas de impugnação da reunião da Unita do passado 20 de Outubro em que se decidiu a data do próximo congresso com vista a inviabilizá-lo, Adalberto da Costa Júnior realçou que "são poucos os partidos que têm a coragem de mostrar que não há consensos totais no seu seio, e a Unita tem tido esta coragem de termos realizado congressos plurais, todos eles na base do debate contraditório. Aqui não há rigorosamente nenhuma divisão".

Adalberto da Costa Júnior, em declarações recolhidas pela agência Lusa

No mesmo sentido, Marcial Dachala, membro da comissão política da Unita, considera que "não há divisões, o que há é um certo aprendizado da pluralidade de opiniões no seio do partido e é evidente que os adversários (do partido) interpretam isso como sendo uma manifestação de divisões". Referindo-se à candidatura de Adalberto da Costa Júnior, o antigo porta-voz da Unita refere que, no seu entender, "não seria de todo mau que a candidatura dele fosse a única, porque temos que corrigir um problema que é a legalidade que foi torpedeada pelo acórdão do Tribunal Constitucional".

Marcial Dachala, membro da Comissão Política da Unita

De relembrar que o período de entrega de candidaturas encetado há dias, termina esta quinta-feira, a formalização da candidatura de Adalberto da Costa Júnior sendo a única até agora registada. Desde a sua destituição da liderança do partido, o seu antecessor, Isaías Samakuva, é quem tem assegurado a presidência interina da Unita.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro