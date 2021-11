PR evoca 20 anos de paz em mensagem sobre os 46 anos da independência de Angola

Angola assinala hoje o 46° aniversário da sua independência. Numa mensagem alusiva a esta data, o Presidente João Lourenço considerou que a “guerra prolongada”, após a independência, “adiou o país”. Contudo, não deixou igualmente de destacar que volvidos praticamente vinte anos sobre a paz, deu-se a construção e reconstrução de infra-estruturas como portos, aeroportos, caminhos-de-ferro, bem como investimentos na educação e na saúde, entre outros.

Nesta mensagem na qual não chegou a ser mencionada a perspectiva das eleições gerais previstas para o ano que vem, o chefe de Estado angolano referiu que o “sonho concretizado da independência era um meio, para que o fim último de construir uma sociedade próspera fosse alcançado”, mas que “infelizmente, a alegria aclamada pela independência nacional foi adiada logo após o seu início. O sonho proclamado a 11 de Novembro de 1975 de construir uma sociedade próspera para todos foi adiado”.

Ao recordar outro marco importante da história recente de Angola, a assinatura do Acordo de Paz no dia 4 de Abril de 2002, João Lourenço declarou que “com o perdão sincero no rosto e na alma de cada angolano, reconciliamos a nação”. A partir desse período, referiu o Presidente, foi lançada "a construção ou reconstrução de infra-estruturas como portos, aeroportos, caminhos-de-ferro, os investimentos na educação, saúde, com a edificação de escolas e hospitais pelo país", o que na sua óptica constitui um “caminho que deve orgulhar” os angolanos.

Ao mencionar que "se aumentaram a oferta de habitação, se reduziu a taxa de analfabetismo, se aumentou o número de carteiras em todos os níveis de ensino, e que se incrementou consideravelmente o número de camas hospitalares”, o chefe de Estado não deixou por outro lado de observar que o caminho permanece "longo e complexo”.

Entre as prioridades para os próximos tempos enunciadas pelo Presidente angolano, ele mencionou a necessidade de diversificar a economia bem como de “continuar a investir na moralização da sociedade e na construção de uma nação, cujos pilares fundacionais sejam os valores morais”.

Relativamente ao desafio presente da pandemia também evocada por João Lourenço, o chefe do executivo recomendou que se "continue com as medidas de biossegurança recomendadas pelas autoridades sanitárias e a aderir massivamente aos postos de vacinação”.

Mensagem de João Lourenço por ocasião do 46° aniversário da independência de Angola

