Governo angolano entrega ossadas de dois altos dirigentes de Unita

No dia 14 de Novembro de 202, por ocasião da entrega pelo governo dos restos mortais de Elias Salupeto Pena e Alicerces, vítimas do conflito pós-eleitoral que assolou Angola em 1992, o presidente da Unita, Isaías Samakuva considerou que não era o momento de culpabilizar quem quer que fosse pelos trágicos eventos de há 19 anos. Samakuva apelou os angolanos a unirem-se e a repetir os gestos de reconciliação. O número um do principal partido da oposição angolana considerou que os seus compatriotas devel olhar para o futuro com coragem.

