Julgamento de dirigentes de IURD suspeitados de associação criminosa em Angola

Começou quinta-feira em Luanda o julgamento de bispos e pastores da ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), acusados nomeadamente de associação criminosa e branqueamento de capitais por responsáveis angolanos da mesma igreja.

O Tribunal Provincial de Luanda iniciou o julgamento do processo da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, que envolve pastores angolanos e brasileiros.

O processo envolve a ala angolana da instituição religiosa e outra dirigida pelo antigo responsável da igreja em Angola e Moçambique, Honorilton da Costa.

Recentemente,a justiça angolana decidiu em primeira instância, dar razão a ala dos bispos angolanos, que neste momento são os responsáveis legais pela direcção da igreja no país, apesar da outra parte continuar a batalha nos tribunais.

Para além das irregularidades denunciadas pelos bispos angolanos sobre a gestão brasileira da igreja, foram feitas acusações investigadas pelo Ministério Público,que estão agora em julgamento.

O processo em julgamento envolve, o Bispo Honorilton da Costa e outros dois réus,acusados de associação de malfeitores, evasão de divisas,branqueamento de capitais,violência doméstica e coacção para realizar vasectomia.

O arguído e pastor brasileiro, Rodrigo César Ferreira do Carmo, não compareceu diante do tribunal por ter sido objecto de expulsão do território angolano.

A defesa dos cincos réus envolvidos pediu a suspensão do processo, considerando a ausência de Ferreira do Carmo. Uma sugestão contrariada pela acusação, que é favorável ao prosseguimento do julgamento, com separação de culpa.

O advogado e também deputado independente, David Mendes, representante da acusação, afirmou ter sido alvo de ataques por parte do bispo brasileiro da IURD, Honorilton Gonçalves, que o qualificou de criminoso, o que suscitou a risada por parte da defesa e dos arguídos.

O incidente foi considerado como uma ofensa pessoal, pelo advogado David Mendes.

Honorilton Gonçalves da Costa é o antigo responsável espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus,em Angola e Moçambique, e um dos quatro arguídos presentes no julgamento que decorre no Tribunal Provincial de Luanda.

O bispo brasileiro e presidente do Conselho de Direcção da IURD, António Miguel Ferraz, assim como os pastores angolanos, Belo Kifua Miguel e Fernandes Henriques Teixeira,este último ex-responsável da TV Recorde África, cujas emissões estão suspensas em Angola desde Abril de 2021 por alegadas irregularidades administrativas, são os outros réus do processo de Luanda.

A IURD, entidade evangélica brasileira fundada por Edir Macedo, regista uma cisão no seio da sua representação angolana, com duas igrejas a reivindicarem a legitmidade.

Existem actualmente duas alas na IURD de Angola. A de inspiração brasileira, liderada pelo angolano, Alberto Segunda e a reformista angolana, chefiada por Valente Bezerra Luís, que beneficia da legitmidade concedida pelas autoridades angolanas.

O governo de Angola, considera ilegal o núcleo da IURD liderado por Segunda.

No decurso do processo, os quatro arguídos deverão responder, nomeadamente, por acusações de branqueamento de capitais e evasão de divisas.

