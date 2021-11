Angola fecha-se a sete países africanos onde já circula variante Ómicron

Angola isola-se dos cidadãos de sete países da África Austral onde já circula a variante Ómicron do SARS-COV-2, cujo primeiro caso foi detectado na África do Sul. A medida vem expressa na nova actualização do Estado de Calamidade feita, ontem à noite, pelo Governo angolano.

Publicidade Continuar a ler

A partir de 1 de dezembro, Angola suspende ligações aéreas com a África do Sul, Botswana, República de Essuatíni, Moçambique, Namíbia, Tanzânia e Zimbabwe, para impedir a entrada de nova variante do novo coronavírus.

Francisco Furtado, coordenador da Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate à Pandemia da Covid-19, esclarece que a medida não abrange os cidadãos angolanos que pretendem regressar ao país.

“Nos últimos dias surgiu a nível da África Austral, concretamente, na África do Sul uma nova variante do vírus denominado Ómicron. Face à situação, o executivo angolano aprovou a implementação da medida de encerramento das fronteiras áreas com a África do Sul, Botswana, Namíbia, Moçambique, Zimbabwe, Essuatíni e a Tanzânia", alertou o também ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República,

O governante explicou que as regras de quarentena se mantêm, principalmente para os cidadãos que regressam de países onde a circulação da nova variante já é uma realidade.

Francisco Furtado lembrou que Angola continua a enfrentar a terceira vaga da pandemia, com maior letalidade que nas fases anteriores, enumerando que 5 dos 9 milhões de imunizados com a primeira dose ainda não apanharam a segunda vacina, o que pode comprometer a meta para vacinar 70% da população até dezembro.

“Angola continua a enfrentar a terceira vaga da pandemia da Covid-19 SARS-COV-2com mais casos e maior letalidade que nas vagas anteriores. Temos mais de 5 milhões de cidadãos ainda por tomar a segunda dose”, estimou.

Os horários de restaurantes e espectáculos musicais em Angola vão ser alargados das 8h00 até às 00h00, a partir de 15 de Dezembro, entretanto, partes das medidas do anterior decreto foram reconduzidas.

Angola reportou, nas últimas 24 horas, nove novos casos de covid-19 e nove recuperações.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Francisco Paulo.

Correspondência de Angola 28-11-2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro