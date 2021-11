Angola

Unita reitera data do seu congresso e suspende militantes que pediram a sua inviabilização

Adalberto da Costa Júnior durante a formalização da sua candidatura à liderança da Unita no dia 10 de Novembro de 2021 em Luanda. LUSA - AMPE ROGÉRIO

Texto por: RFI 2 min

Pela segunda vez, este domingo, a Comissão Política da Unita aprovou a realização do seu XIII Congresso nos próximos dias 2, 3 e 4 de Dezembro, conforme já tinha decidido no final do mês passado, e adoptou igualmente a suspensão a título preventivo dos militantes que apresentaram um recurso junto do Tribunal Constitucional para inviabilizar a data do congresso.