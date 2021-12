Angola/UNITA

Angola: UNITA em congresso após acórdão do Tribunal Constitucional

Adalberto da Costa Júnior, candidato à presidência da UNITA, em Viana no Congresso do partido a 2 de Dezembro de 2021. © rfi/Francisco Paulo

Texto por: Francisco Paulo 2 min

Arrancou quinta-feira, em Luanda, o 13º congresso ordinário da UNITA, que elege no próximo sábado, 4 de Dezembro, o novo presidente do partido angolano em resposta ao chumbo do Tribunal Constitucional, que anulou a liderança de Adalberto Costa Júnior.