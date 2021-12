Andebol Feminino: Angola derrotou os Camarões no Mundial

O Campeonato do Mundo de andebol feminino decorre em Espanha com duas selecções lusófonas: Angola e Brasil.

Angola entrou na segunda fase da prova a vencer por 35-24 os Camarões. Um triunfo que permite a Angola liderar o Grupo I da Taça do Presidente com dois pontos. Esta segunda fase para as angolanas vai definir os lugares do 25° ao 32°.

De notar que Angola falhou o apuramento para a fase principal após ter terminado no quarto e último lugar no Grupo A com um ponto.

As angolanas empataram a 25 golos frente à Eslovénia, mas foram derrotadas nas duas primeiras jornadas pela França, campeã olímpica de 2021, por 20-30, e pelo Montenegro também por 20-30.

Quanto às brasileiras conseguiram alcançar o apuramento para a fase principal e lideram o Grupo 4 com 6 pontos, os mesmos que a Espanha. Na primeira jornada dessa segunda fase, o Brasil venceu por 38-31 a Áustria.

Nesta sexta-feira, vai haver um dérbi da América do Sul entre as brasileiras e as argentinas. Um triunfo para o Brasil significaria um apuramento para os quartos-de-final.

De referir que as duas primeiras selecções de cada grupo nesta fase principal seguem em frente para os quartos-de-final.

