Reeleição de João Lourenço na chefia do MPLA com mais de 98% dos votos

João Lourenço, presidente do MPLA, no Congresso do partido em Luanda a 9 de Dezembro de 2021.

O chefe de Estado angolano, João Lourenço foi reeleito esta sexta-feira presidente do MPLA, tendo obtido 98,04% dos votos, no VIII Congresso Ordinário do partido no poder em Angola.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com os resultados divulgados pela comissão eleitoral, João Lourenço, candidato único à sua própria sucessão obteve 2.610 votos dos 2.662 tomados em consideração, este órgão tendo dado conta de 33 votos contra, 13 abstenções, 4 votos nulos e dois votos em branco.

A comissão eleitoral considerou ainda que o escrutínio decorreu em conformidade com os estatutos do partido, de forma livre e transparente.

No âmbito desde VIII congresso do MPLA que decorria desde esta quinta-feira, foi igualmente validada a lista única do novo Comité Central, que passou a contabilizar quase 700 membros contra cerca de 500 anteriormente.

Esta lista eleita com mais de 95% dos votos validos, promove membros mais jovens do partido, tendo sido abrangidos 35% de jovens com idades entre os 18 e os 35 anos, e tenta igualmente respeitar a paridade de género, com 347 mulheres e 346 homens eleitos no âmbito deste conclave que decorreu sob o lema "MPLA por uma Angola democrática e inclusiva" e termina oficialmente as suas actividades amanhã.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro