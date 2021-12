Angola

Congresso do MPLA coincidiu com sanções contra algumas alta figuras ligadas ao partido

8° congresso do MPLA em Luanda. © LUSA

Texto por: Liliana Henriques 2 min

O chefe de Estado angolano e candidato único à sua própria sucessão na liderança do partido no poder no seu país foi reeleito ontem presidente do MPLA com um pouco mais de 98% dos votos. A reeleição de João Lourenço na chefia do MPLA, coincidiu com o anúncio pelos Estados Unidos da adopção de uma série de sanções contra próximos do antigo presidente José Eduardo dos Santos que este ano não esteve presente no conclave do partido que dirigiu durante quase 40 anos.