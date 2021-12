Manifestações reprimidas neste fim-de-semana em Angola

Este fim-de-semana foi marcado por uma intensa actividade política e social ainda no rescaldo do congresso do MPLA no poder mas também já na perspectiva das eleições do ano que vem, algumas marchas tendo sido reprimidas, com detenções e inclusivamente pessoas feridas.

Em Luanda enquanto o partido governante do MPLA realizava no sábado o comício de encerramento do seu congresso, jovens manifestavam contra a governação do Presidente João Lourenço exigindo o afastamento do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral nomeado apesar dos votos contra dos partidos da oposição, isto no intuito de garantir eleições livres e justas no próximo ano.

Nas províncias do Uíje e Benguela, os militantes da Unita protagonizaram manifestações de apoio ao seu líder recentemente reeleito Adalberto da Costa Júnior e contra as políticas económicas e sociais do executivo.

As três manifestações foram reprimidas pela polícia que tentou impedir a sua realização.

Em Luanda e Uíje, vários manifestantes foram detidos e na região de Benguela, 3 militantes da Unita ficaram feridos nos confrontos com as forças da ordem. Na capital, segundo a polícia, a manifestação não foi autorizada.

