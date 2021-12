Polícia abre inquérito sobre manifestante morto em Benguela e é criticada por UNITA

A polícia vai abrir um inquérito interno para apurar as circunstâncias da morte de Eugénio Pessela, militante da UNITA de 41 anos, que faleceu na sequência de confrontos numa manifestação em Benguela. Partidos da oposição condenam repressão policial em Angola.

As manifestações realizadas no fim de semana nas províncias de Benguela, Kuanza Norte, Uíge e Luanda, deram origem a confrontos entre a polícia e os manifestantes, tendo resultado em uma vítima mortal na região de Benguela.

Eugénio Pessela era militante da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), tinha 41 anos e ficou gravemente ferido nos confrontos com a polícia, falecendo numa unidade hospitalar da cidade de Benguela.

Eugénio Pessela participava numa manifestação de apoio ao líder do seu partido e contra as políticas económicas e sociais do Governo do Presidente João Lourenço.

A polícia nacional abriu um inquérito interno para apurar as circunstâncias da morte do militante da UNITA, tendo também sido pedida uma autópsia ao cadáver.

Segundo a polícia, cerca de 3.500 pessoas, provenientes de vários pontos da província, estavam no local, tendo as forças da ordem montado três barreiras de segurança, incluindo o lançamento de duas serpentinas [cerca de arame de aço farpado].

“Mas mesmo assim, os militantes da UNITA, em clara desobediência às autoridades públicas, forçaram e romperam a serpentina, acompanhado de arremessos de objetos contundentes (pedras, garrafas de água mineral com areia e combustível) às forças da ordem”, pode ler-se no comunicado da polícia.

A UNITA e outras forças da oposição já condenaram a repressão da polícia. A UNITA anunciou que vai processas criminalmente a Polícia Nacional pelo assassinato do seu militante.

A UNITA denunciou incidentes graves ocorridos em Benguela no sábado, “envolvendo cidadãos angolanos que exerciam o direito de manifestação e efetivos da Polícia Nacional, que culminaram na morte de um manifestante e o ferimento de outros dois".

