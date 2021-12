Angola: Enfermeiros de Luanda entram em greve a partir de amanhã

O Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, que engloba os técnicos de enfermagem e os enfermeiros, vai dar início a uma greve amanhã, 20 de Dezembro, a partir das 7 horas da manhã. Em entrevista à RFI, Afonso Kileba, secretário-geral do Sindicato dos Técnicos explicou os motivos que levaram os profissionais de enfermagem a tomarem esta decisão.

Esta greve, que tem um carácter interpolado, vai abranger cerca de 13 mil profissionais de enfermagem, entre eles cerca de 5 mil enfermeiros e 8 mil técnicos de enfermagem. Os serviços mínimos serão, contudo, garantidos, nomeadamente, no que diz respeito a bancos de urgência ou cuidados intensivos, embora as equipas estejam reduzidas a metade.

Afonso Kileba, secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, recordou que as negociações do caderno reivindicativo não satisfizeram os profissionais da área da enfermagem, uma vez que existiram "várias responsabilidades que foram assumidas e depois não foram cumpridas".

Os profissionais de enfermagem estão a lutar por melhores condições de trabalho, por um aumento salarial e também reivindicam o pagamento de um subsídio de horas suplementares. Para além disso, pedem a transição de categoria e denunciam a falta de material e medicamentos para dar assistência aos doentes.

Ouça aqui o relato do secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda:

Afonso Kileba, SGSE 19-12-2021

Os enfermeiros e técnicos só darão a greve como terminada, após as suas reinvidicações serem ouvidas.

"Os profissionais resolveram suspender as suas actividades a partir desta segunda-feira, 20 de Dezembro, até à resolução total dos pontos negociados pela parte da entidade empregadora", notou o secretário-geral do sindicato.

Afonso Kileba recordou ainda que o sindicato recebeu um convite verbal por parte da governadora de Luanda, Ana Paula Carvalho, mas "o encontro informal não resultou em nenhum acordo".

Apesar desta discórdia de posições, a governadora de Luanda já assumiu publicamente estar aberta ao diálogo, algo que leva os profissionais de enfermagem a não concordar.

"Nós não consideramos que ela esteja aberta ao diálogo porque nós estivemos com ela, após o fim da Assembleia, depois de termos decretado a greve e ela teve a ousadia de informar-nos que está com os documentos já desde o mês de Julho. Ela claramente não está interessada em resolver os problemas. O diálogo que se pretende aqui é que os problemas sejam resolvidos na prática e não na teoria", rematou.

Ouça aqui a restante alocução do responsável:

Afonso Kileba, secretário geral do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem 19-12-2021

A greve terá início esta segunda-feira e deverá prologar-se por tempo indeterminado, até que existam negociações com o governo.

