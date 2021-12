Dia de Angola assinalado na Exposição Universal de Dubai

Assinala-se hoje o Dia de Angola na Exposição Universal do Dubai a decorrer até 31 de Março do próximo ano. O evento conta com a presença do presidente João Lourenço que até hoje estava em visita oficial a Abu Dhabi, também nos Emirados Árabes unidos. Albina Assis Africano é a comissária-geral do pavilhão angolano. Ela frisa o carácter inédito de o evento contar com o chefe de Estado a abrilhantar a data.

Publicidade Continuar a ler

A Expo Dubai 2020 abriu a 1 de Outubro de 2021, devido à crise pandémica, e deve encerrar a 31 de Março de 2022.

Estão presentes 192 países, incluindo todos os lusófonos de África, Ásia, Europa e América.

O pavilhão angolano ocupa uma superfície de 2 300 m² e, segundo a agência de informação Angop, recebe uma média de pelo menos 4 000 visitantes por dia.

O edifício foi concebido por Paula do Nascimento com formato de Sona (desenhos de areia típicos do povo Lunda Tchokwé, do nordeste do país). O espaço alberga obras contemporâneas de artistas angolanos como Paulo Kussy, Daniela Ribeiro ou Cristiano Mangovo.

Albina Assis Africano é a comissária-geral do pavilhão angolano. Ela alega que, apesar dos condicionalismos pandémicos, a adesão tem sido significativa e os visitantes têm reagido com agrado ao visitarem o pavilhão de Angola.

Albina Assis, comissária geral do pavilhão angolano na Exposição Universal de Dubai, 22/12/2021

"Só isso [a presença de João Lourenço, presidente angolano na Expo Dubai 2020] tem um grande significado e torna este dia, realmente, um dia muito memorável: é a primeira vez que, ao longo destes anos, um chefe de Estado está presente no Dia nacional de Angola numa Exposição Internacional !"

"O que se pretendeu faz parte da nossa forma de fazer as Expos, as nossas Expos são uma demonstração da cultura angolana. E a cultura angolana vem, desde as nossas culturas tradicionais, das mais antigas que, ao longo do tempo, têm servido de base para a nossa modernização. É isso que estamos a apresentar neste nosso pavilhão.

Temos a cultura Tchokwé que é uma cultura que educa as crianças e os jovens através dos desenhos na areia, que têm por base o ponto e o traço.Que, se formos transferir isso para as linhas matemáticas e as linhas habituais, conectamos essa cultura com a linguagem binária actual, do zero e também do traço.É isto que poderão ver no nosso pavilhão."

"A reacção dos visitantes tem sido boa (...), não foi fácil. Eu costumo dar sempre os meus sinceros agradecimentos a esta organização dos Emirates por terem conseguido gerir e concluir esta Exposição sob uma época tão difícil como foi esta da pandemia (...) Conseguiram encontrar soluções, conseguiram encontrar mecanismos em que todos nós trabalhando "on line", quase sempre, outros trabalhando cá dentro, com apoio médico, seguindo as regras da OMS [Organização mundial da saúde] conseguimos chegar para a abertura desta Expo no dia 1 de Outubro de 2021."

"Mesmo assim os visitantes vieram, nesta segunda metade, agora a meados de Dezembro, houve um aumento de quase 38 para 54% do número de visitantes estrangeiros. Há uma adesão, não vou dizer que é do mesmo nível que foi em Milão onde não havia problemas.

Mas, para um processo com a pandemia a adesão é relativamente boa. Claro que há muitos visitantes aqui da região asiática, mas também há muitos visitantes europeus que nós temos tido a oportunidade de ver no nosso pavilhão. Apesar de tudo a Expo tem sido brindada com a presença de visitantes interessados em conhecer as outras culturas."

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro