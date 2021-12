Presidente João Lourenço visita pela primeira vez seu antecessor

Em Angola o chefe de Estado, João Lourenço, visitou sexta-feira, de forma inédita, o seu antecessor, José Eduardo dos Santos, na sua residência de Luanda. Segundo a presidência angolana a visita de cortesia decorreu no âmbito de um Natal Solidário.

Nesta sexta-feira 24, pela primeira vez o chefe de Estado angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço, deslocou-se à residência oficial de José Eduardo dos Santos, seu antecessor, no bairro de Miramar, centro da capital angolana, Luanda.

Numa visita tida como de cortesia para um Natal Solidário, segundo uma nota de imprensa da Presidência de João Lourenço enviada à RFI, tudo o que foi abordado no encontro ficou no segredo dos deuses entre aqueles que são o emérito e o actual líder do MPLA.

Dos Santos que governou Angola durante 38 anos em regime de braço de ferro, esteve no reino de Espanha desde Abril de 2019 e regressou ao país 2 anos depois. Até 24 de Dezembro de 2021,José Eduardo dos Santos não foi recebido nem visitado pelo seu sucessor, que lhe telefonou uma única vez para o saudar.

O antigo Presidente do partido no poder em Angola, já debilitado, que não participou no último (o VIII°) Congresso do MPLA, onde se elegeu João Lourenço como presidente e candidato dos camaradas às próximas eleições com 98% , tem sido frequentemente atacado pelo actual líder, cuja bandeira é a luta contra a corrupção.

Com a Procuradoria Geral da República,já a orientar mais de 500 dossiers de antigos gestores públicos, pesam ainda sobre os filhos de dos Santos processos judiciais e o congelamento de contas bancárias contra três dentre eles, Isabel, Zenu e Tchizé dos Santos.

Devido à proximidade das eleições gerais angolanas, analistas consideram que a visita tem fins eleitoralistas com o objectivo de demostrar a coesão do MPLA.

Segundo os analistas a visita não passa de propaganda política, num momento em que a Frente Patriótica Unida afina as máquinas com um apelo a toda oposição para se unir pela mudança em 2022.

Na quinta-feira, dia 23 de Dezembro de 2021 em Luanda, foi relançada a união da atrás citada força da oposição, liderada pela UNITA e o Bloco Democrático, com o apoio do projecto político Pra-Ja de Abel Epalanga Chivukuvuku.

