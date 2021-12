Covid-19: Variante Ómicron já circula em Angola

A nova variante Ómicron da Covid-19 já está a circular em Angola, um dado confirmado hoje pela ministra da Saúde angolana, Sílvia Lutucuta.

Estes dados surgem após análises aos testes Covid-19 realizados a vários angolanos. Das primeiras 17 amostras enviadas para o laboratório, 16 acusaram a presença da estirpe Ómicron.

Destes casos, oito estão relacionados com viagens, sendo 7 deles provenientes da África do Sul e um de Inglaterra. Por seu turno, 8 dos casos não estão relacionados com deslocações.

"Associada a isto temos muita referência das manifestações clínicas que há pouco citamos e continuamos também com outras estirpes que são mortais, mais letais, como a estirpe Delta", disse ainda.

Sílvia Lutucuta revelou depois que a capital do país, Luanda, continua a ser o epicentro da doença e salientou a importância de se continuar a "cerrar fileiras nesta luta sem tréguas".

"Luanda tem 1.712 casos nas últimas 24 horas, temos 45 em Malanje, 27 em Cabinda, 22 na Huíla, cinco no Huambo, dez no Zaire, nove no Uíje, sete no Namibe, seis na Lunda Sul, três no Moxico, dois no Cuando Cubango e um caso no Bié", complementou.

Angola, à semelhança de vários outros países africanos, já adoptou medidas de combate à Covid-19, numa altura em que nas últimas 24 horas foram registados 1.859 novos casos.

