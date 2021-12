Ómicron obriga a testagem em massa à população angolana

Técnicos do Ministerio angolano da Saúde a preparem o processo de selecção dos candidatos à testagem no Hospital Josina Machel em Luanda a 27 de Dezembro de 2021.

Em Luanda, arrancou esta segunda-feira, 27 de Dezembro, a testagem em massa à população, para conter a propagação comunitária da nova variante, Ómicron.

Publicidade Continuar a ler

Mais de 5 mil pessoas vão ser testadas à covid-19, esta segunda-feira, em Luanda, para avaliar o impacto da propagação da Ómicron que já circula nas comunidades.

Franco Mufinda, secretário de Estado para Saúde Pública, diz que os níveis de propagação da nova variante na capital angolana preocupam as autoridades porque Luanda continua a ser o epicentro da quarta vaga da doença.

O médico salientou que processo de testagem em massa é para aferir as razões que estão na base do alastramento da nova variante e estruturar medidas para contrapor às infecções.

O secretário de Estado para Saúde Pública garantiu que a campanha vai ser alargada para outras províncias, mas tudo está dependente da logística.

“No dia de hoje, queremos testar pouco mais de 5 mil , para se ter uma fotografia instantânea do que estaria acontecer no seio da nossa comunidade. Neste momento o epicentro do problema, por aí 85%, acaba por ser Luanda. Poder-se-á fazer uma extensão, obviamente, e tudo depende muito da logística que é um desafio neste momento. O procedimento epidemiológico é saber o que está acontecer e estruturar medidas para contraposição”, explicou Franco Mufinda.

Na semana passada, Angola adoptou medidas mais restritivas para a contenção dos casos de Covid-19, com números acentuados desde o dia 15 deste mês, tornando obrigatória a apresentação do certificado de vacina ou teste negativo para acesso a serviços públicos e privados.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro