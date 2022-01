Eleições gerais e Covid-19, os grandes desafios de Angola em 2022

Entre os desafios deste ano 2022 destacam-se a realização de eleições gerais, o combate à Covid-19, o combate à fome e miséria, o desemprego e a continuação das reformas macroeconómicas com vista um desenvolvimento sustentável de Angola.

Angola inicia o novo ano com grandes desafios nos domínios político, económico e social rumo ao Estado democrático e de direito.

O executivo do Presidente João Lourenço, que inicia mais um ano de governação com uma baixa popularidade em período de eleições, tem desafios a encarar nos domínios político, económico e social para criação de condições serenas para o próximo pleito eleitoral.

A organização de eleições transparentes e justas, o apoio as populações que padecem de fome com a seca no centro e sul do país, a maior liberdade de imprensa e expressão nos órgãos públicos de comunicação social e o direito dos cidadãos a livre manifestação política são alguns dos desafios do Presidente angolano, João Lourenço.

Os angolanos iniciam o ano de 2022 na expectativa tendo em conta o debate político em torno das eleições gerais, que devem decidir a continuidade ou a renovação da liderança do país que precisa vencer o subdesenvolvimento.

