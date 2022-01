UNITA acusa MPLA de não estar preparado para enfrentar o Galo Negro

O MPLA não está preparado para concorrer com a UNITA, adverte Adalberto Costa Júnior que acusa o Presidente angolano de usar órgãos de informação como instrumentos de propaganda política.

Líder do partido do galo negro desafia João Lourenço para um frente-a-frente, no âmbito das eleições previstas para agosto.

Adalberto Costa Júnior, que falava na abertura do ano político do seu partido, em Luanda, lembrou que João Lourenço se esconde atrás das instituições públicas para fazer propaganda política.

Na opinião do político da UNITA, Angola precisa de uma liderança que não persiga os seus adversários e não instrumentalize os serviços de inteligência, aproveitando-se dos bens públicos como se de sua propriedade se tratasse.

“O MPLA não está preparado para enfrentar a UNITA e não está preparado para enfrentar a Frente Patriótica Unida, como afirma, porque, para tal, viola as leis e usa como muletas as instituições públicas. Os órgãos de comunicação social prestam serviços ilegais ao partido de regime. Beneficiam da censura que os mesmos impõem à UNITA e ao seu presidente," criticou Adalberto Costa Júnior.

Adalberto Costa Júnior acusou, ainda, o Presidente da República de interferir directamente nos assuntos internos dos partidos da oposição, usando como muleta o Tribunal Constitucional.

Para o político da UNITA, não compete ao Tribunal Constitucional escolher as lideranças dos partidos políticos, mas sim anotar os congressos das organizações partidárias.

“O senhor Presidente da República não deixou dúvidas a ninguém quando, em cerimónia de posse do Conselho da República, proferiu a afirmação que não lhe fica nada bem e que prova a interferência na autonomia dos partidos. Estes actos criam instabilidade política e não abonam nada em bom nome do mais alto magistrado da nação”, acusou Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA.

O também líder da Frente Patriótica Unida considerou que o Chefe de Estado angolano entrou em campanha eleitoral, arrastando as vestes de mais alto mandatário da Nação, e pondo em causa a credibilidade das instituições.

