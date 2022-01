PR angolano exonera Paulo de Almeida do cargo de comandante-geral da Polícia

O Presidente angolano exonerou nesta segunda-feira o comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo Gaspar de Almeida, uma semana depois dos incidentes, actos de vandalismo e incêndio de uma instalação do MPLA no poder, registados na capital angolana aquando do movimento de greve dos taxistas.

Em nota divulgada pela Casa Civil do Presidente da República, foi anunciado que para assumir doravante o comando da polícia, João Lourenço indigitou Arnaldo Carlos que até ontem era Director Geral do Serviço de Investigação Criminal.

Após ter consultado o Conselho de Segurança Nacional, o Presidente João Lourenço acabou por decidir demitir das suas funções Paulo Almeida que nestes últimos dias estava a ser fortemente criticado pela sociedade civil devido à actuação da polícia nos incidentes registados na capital na semana passada.

Na passada quinta-feira, 5 ONGs entre as quais a Omunga, publicaram uma nota pública alertando sobre o “ambiente de intimidação, perseguição e agressão” a seu ver protagonizados pela polícia contra os taxistas em greve.

Durante o movimento que acabou resvalando para actos de vandalismo e o incêndio de uma delegação do MPLA em Benfica nas imediações de Luanda, um pouco mais de 70 taxistas foram detidos e 3 foram condenados a penas de prisão suspensa, tendo havido denúncias de violência contra alguns dos grevistas detidos.

Criticado também pela repressão policial das manifestações populares registadas há um ano no Cafunfo, na Lunda Norte, que resultou na morte de dezenas de pessoas ou mais recentemente, no passado fim-de-semana, a morte alegadamente sob as balas da polícia de 5 jovens acusados de banditismo em Viana, o desempenho do doravante ex-comandante da polícia angolana foi apontado pela Human Rights Watch.

"Durante 2020, as autoridades angolanas debateram-se para conter os abusos das forças de segurança do Estado implicadas em mortes e uso excessivo da força contra pessoas desarmadas que alegadamente violaram as restrições impostas pela covid-19" indicou esta organização num relatório publicado no ano passado.

Nomeado comandante-geral da polícia no dia 31 de Julho de 2018, Paulo de Almeida passa doravante a ser substituído por Arnaldo Manuel Carlos que até ontem era director geral do Serviço de Investigação Criminal.

António Paulo Bendje, que até ontem exercia o cargo de director geral adjunto do Serviço de Investigação Criminal foi nomeado para o posto de comissário-chefe de Investigação Criminal e Pedro Lufunfula, antigo director de combate ao crime organizado do Serviço de Investigação Criminal passou desde esta segunda-feira a ser o director geral adjunto desta entidade.

Mais pormenores com o nosso correspondente em Luanda, Avelino Miguel.

Correspondência de Avelino Miguel do dia 18 de Janeiro de 2022

