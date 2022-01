Defesa confiante na libertação de Zecamutchima e dos restantes membros do Movimento do Protetorado

© Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe

José Mateus Zecamutchima, presidente do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe, detido a 9 de fevereiro de 2021 por "suspeita de envolvimento em crimes de rebelião e de associação de amlfeitores", vai começar a ser julgado hoje.

José Mateus Zeca Mutchima, conhecido como Zecamutchima, esta detido há quase um ano em Luanda, assim como outros 13 membros do Movimento do Protectorado, e o julgamento começa hoje em Dundo, capital da Lunda Norte.

"Felizmente está cá o líder Zecamutchima com os seus corregionários que vão iniciar hoje o julgamento. Há toda a expectativa de iniciarmos e o que vamos lutar e esperamos é a liberdade destas pessoas. Essa é a questão fundamental que nos traz aqui e efectivamente vamos ver os desenvolvimentos. Tudo faremos para ver a liberdade destas pessoas que já se encontram detidas há um ano", disse o advogado Salvador Freire, defensor de Zecamutchima, líder do Movimento do Protectorado Português da Lunda Tchokwe (MPPLT), na chegada ao tribunal, em declarações recolhidas pela Agência Lusa.

José Mateus Zecamutchima, presidente do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe, foi detido a 9 de fevereiro de 2021 por "suspeita de envolvimento em crimes de rebelião e de associação de malfeitores", assim como 13 outros membros desse movimento. Na altura, o advogado Salvador Freire alegou que a sua detenção é ilegal, apresentou um pedido de habeas corpus e a 1 de abril uma reclamação por "denegação de justiça "junto do Supremo Tribunal de Justiça.

Entre os acusados, está também Mwana Capenda, um soba local, uma autoridade tradicional.

Segundo relata a Agência Lusa, hoje à porta da sala de audiências, alguns mwanangana (autoridades tradicionais) aguardavam o início da sessão que estava marcada para as 09:00, mas que não começou à hora prevista já que houve uma falha na energia eléctrica, que deixou o tribunal de comarca de Chitato às escuras. A entrada do tribunal está protegida por um cordão policial e a sala está guardada por elementos dos serviços prisionai.

Segundo as autoridades angolanas, Zeca Mutchima munidos de armas de fogo, do tipo AKM, caçadeiras, flechas, ferros, paus, instrumentos cortantes, engenhos explosivos de fabrico artesanal, forquilhas (fisgas), pequenos machados, catanas e estátuas de superstição se deslocaram em fevereiro de 2021 às instalações onde funciona a esquadra policial de Cafunfo, com o objectivo de a ocupar.

