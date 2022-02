Subida do salário mínimo em Angola suscita debate

O governo angolano anunciou nesta segunda-feira a sua proposta de subida do salário mínimo na ordem dos 50%, medida porém contestada pelos sindicatos. Não seriam contemplados pela medida titulares de cargos políticos, nomeadamente.

A ministra da administração pública, trabalho e segurança social,Teresa Dias, afirmou que esta proposta se enquadra após os contactos mantidos com sindicatos e o patronato.

Certos sindicatos, porém, recusam um ajuste do salário mínimo abaixo da cesta básica.

O secretário-geral da União nacional dos trabalhadores de Angola - Confederação sindical, José Joaquim Laurindo, afirmava que este aumento não seria aceitável, pois, se se situasse abaixo dos 10 000 kwanzas, o equivalente a 167,75 euros.

A medida foi divulgada numa primeira fase pelo presidente da república, João Lourenço, também líder do Movimento popular de libertação de Angola, na sexta-feira, 29 de Janeiro.

A ideia seria reforçar o poder de compra das famílias angolanas, num contexto de inflação dos produtos de bens de primeira necessidade, nomeadamente.

Angola também não tem conseguido aumentar a sua produção petrolífera, na sequência do desengajamento nos últimos anos de investidores externos no crude nacional.

A redução da produção tem tido repercussão, com a redução da produção nigeriana também, na subida exponencial do preço dos combustíveis a nível global.

A ministra das finanças, Vera Daves, garantiu a existência de recursos financeiros para avançar com este aumento do salário mínimo.

Um dispositivo que teria que ser validado no parlamento.

O analista angolano Osvaldo Mboco, em entrevista a Liliana Henriques, afirmou duvidar de um impacto real deste anúncio para o cidadão comum e apelou a medidas que permitam baixar o custo de vida.

"O impacto que pode ter na vida dos angolanos é se o custo de nível de vida reduzir. Porque se se reajusta o salário, mas o poder de compra continuar a estar muito alto, aí não tem impacto significativo para a vida do cidadão. É necessário que este aumento salarial ande na mesma perspectiva da estratégia do Estado angolano reduzir o custo de vida do cidadão. Quer os produtos da cesta básica, quer também as questões ligadas aos impostos, como vai acontecer agora a redução do IVA [Imposto sobre o valor acrescentado]..."

Osvaldo Mboco, analista angolano, sobre subida do salário mínimo

