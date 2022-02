Julgamento do empresário Carlos São Vicente em Luanda

O julgamento do empresário luso-angolano Carlos São Vicente, indiciado pelos crimes de peculato e branqueamento de capitais, começa esta sexta-feira, 11 de Fevereiro, na 3.ª Secção Criminal do Tribunal da Comarca de Luanda.

Publicidade Continuar a ler

Carlos São Vicente, esposo da filha do antigo Presidente de Angola, Agostinho Neto, foi detido em Setembro de 2020, acusado de crimes de peculato, participação económica, tráfico de influência e branqueamento de capitais.

Segundo a acusação do Ministério Público, o empresário luso-angolano lesou a petrolífera angolana Sonangol, em mais de 900 milhões de euros, através de um esquema de apropriação ilegal de participações sociais da seguradora AAA, rendimentos e lucros produzidos pelo sistema de seguros e resseguros no sector petrolífero angolano.

No quadro do mediático processo, o Serviço Nacional de Recuperação de Activos da Procuradoria-geral da Republica, apreendeu os edifícios da seguradora, dois hotéis e foram congeladas as contas do empresário no país e no exterior.

Dos bens e activos apreendidos inclui, ainda, a participação social minoritária de 49% da seguradora no Standard Bank Angola. O julgamento foi adiado no passado mês de Janeiro, a pedido dos advogados de defesa, por questões processuais.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro