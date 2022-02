Angola: Empresas chinesas acusadas de violar regulamentos laborais

Perto de 400 trabalhadores de uma empresa chinesa, do sector das pescas, na região de Benguela, em Angola, deram início a um movimento de greve para reclamar melhores condições de trabalho e aumentos salariais.

O incumprimento das regras laborais em Angola por parte das empresas chinesas, tem sido frequentemente denunciado pelos sindicatos. A greve acontece numa altura em que a empresa e outras entidades chinesas têm sido acusadas de praticar o trabalho escravo.

De acordo com os trabalhadores grevistas, as empresas chinesas não respeitam os períodos laborais previstos na Lei Sindical e estabeleceram o trabalho escravo, violando a legislação angolana.

As autoridades e a inspecção-geral de trabalho da região de Benguela, iniciaram averiguações junto das referidas empresas para apurar responsabilidades. As empresas chinesas em Angola, na sua maioria estão envolvidas em obras de infra-estruturas do Estado e indústrias privadas em parceria com empresários angolanos.

