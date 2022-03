Guerra na Ucrânia: Angola preparada para enfrentar crise energética

Crise energética

Angola assegura ter reservas hidráulicas suficientes para enfrentar a crise energética que está a afectar alguns países do mundo, como resultado da guerra na Ucrânia. Dos 6.000 megawatts instalados, o país consome apenas 2.000 megawatts, ficando com 4.000 megawatts de energia térmica e hídrica de reserva.

O ministro angolano da Energia e Águas, João Baptista Borges, revelou que a crise energética causada pela invasão russa à Ucrânia não vai afectar Angola.

João Baptista Borges garante a existência de reservas hidráulicas à altura para responder à demanda, uma vez que o país produz mais energia do que aquela que consome.

Para o ministro da Energia e Águas, o assunto não constitui preocupação para Angola, mas reconhece que, actualmente, um dos grandes problemas é a falta de uma rede eléctrica nacional que interligue todas as províncias do país.

O governante enumerou que dos 6.000 megawatts instalados, o consumo não vai além dos 2.000 megawatts, ficando cerca de 4.000 megawatts de energia térmica e hídrica de reserva.

“Em termos energéticos, temos neste momento um superavit. Nós produzimos mais energia. Só em termos de capacidade, nós temos 6.000 megawatts instalados e o nosso consumo não vai além dos 2.000, portanto, temos cerca de 4.000 megawatts quer de energia térmica, quer [de energia] hídrica de reserva. O nosso problema, actualmente, consiste na inexistência de uma rede eléctrica nacional que interligue todas as províncias do país”, enfatizou João Baptista Borges.

Deslocação do ministro angolano da Energia e Águas, João Baptista Borges a uma das centrais térmica da província de Benguela, Angola. © Francisco Paulo

Em relação ao gás natural, o ministro prometeu mais investimento no sector em função da exploração do butano que vai ocorrer, proximamente, no país, bem como destacou a importância da energia solar na produção de luz.

“É preciso introduzir outras fontes, por isso, estamos a introduzir a energia solar como uma fonte energética que vai permitir que diversifiquemos a nossa matriz. O gás natural é outra grande fonte e em função da exploração de gás que vai ocorrer, proximamente, no país, vamos, certamente, investir no gás natural”, disse o titular da pasta da Energia e Águas.

