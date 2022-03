Angola: médicos, professores, enfermeiros e funcionários do Supremo em greve

Angola

Angola: médicos, professores, enfermeiros e funcionários judiciais do Supremo em greve.

Angola regista, esta segunda-feira, novas greves de classes profissionais, nomeadamente, dos médicos e dos funcionários judiciais do Tribunal Supremo. Na base do protesto estão reivindicações por melhores salários e melhores condições laborais.

As duas classes profissionais que retomaram as greves suspensas no ano passado, alegam que o Governo não honrou os compromissos assumidos, entre os quais, destacam-se a melhoria das condições salariais e de trabalho.

Segundo a declaração de greve aprovada no sábado em assembleia-geral, a paralisação dos médicos é extensiva a todas as unidades sanitárias, por tempo indeterminado. Apenas fica em funcionamento 25% da força de trabalho para assegurar os serviços mínimos, de acordo com o Sindicato Nacional dos Médicos de Angola.

Os funcionários judiciais do Tribunal Supremo de Angola iniciaram hoje uma greve de duas semanas, para reclamar uma equiparação salarial com os seus colegas dos tribunais Constitucional, de Contas e Supremo Tribunal Militar.

Observam igualmente uma greve os professores do ensino superior, que no fim-de-semana realizaram uma marcha de protesto. Os enfermeiros retomaram também, o seu movimento reivindicativo por melhores salários e condições de trabalho.

O aumento do custo de vida, resultante da crise económica e financeira que assola o país desde 2014 e a falta de resultados satisfatórios na implementação das medidas económicas do Governo, estão na base da multiplicação dos movimentos reivindicativos de trabalhadores.

