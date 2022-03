Novo episódio de intolerância política entre militantes do MPLA e da Unita

Angola

Os actos de intolerância política preocupam os vários segmentos da sociedade angolana, no momento que o país prepara o próximo pleito eleitoral previsto para o mês de Agosto.

O último episódio de intolerância política registou-se no fim-de-semana no Município de Sanza Pombo, na Província do Uije, que envolveu os militantes do partido governante, o MPLA, e a maior força política da oposição, a Unita.

Segundo as autoridades locais, os confrontos causaram mais de dez feridos, alguns tendo sido hospitalizados. A Unita acusa o MPLA de ter organizado uma contramarcha de militantes no mesmo dia programado para a sua actividade, causando os confrontos que exigiram a intervenção da polícia que procedeu à detenção de dezenas de suspeitos.

Ao cruzarem-se a dada altura das suas respectivas marchas, os militantes do MPLA e da Unita terão entrado em choque, este encontro tendo igualmente ocasionado a vandalização da sede do comité local do MPLA, um acto pelo qual o partido no poder responsabiliza a Unita que ontem desmentiu qualquer responsabilidade no sucedido.

A sociedade civil angolana e as igrejas têm multiplicado os apelos ao diálogo entre as forças políticas para garantir a realização das próximas eleições gerais em clima de paz, numa altura em que se tornaram frequentes as acusações em torno da efectiva lisura do processo e em que se tornaram mais contundentes os discursos políticos ao ponto de levar ao confronto activistas de campos adversos.

Correspondência de Avelino Miguel do dia 22 de Março de 2022

