Primeiro Fórum empresarial União Europeia / Angola em Bruxelas

Angola

Delegação angolana presente em Bruxelas no Fórum empresarial com a União Europeia a 23 de Março de 2022.

A capital belga acolhe a 24 de Março o primeiro Fórum empresarial União Europeia / Angola. Um conceituado hotel de Bruxelas acolhe este evento inédito onde participam centenas de entidades, incluindo uma vasta delegação oriunda de Angola, nomeadamente um vasto rol de ministros.

Publicidade Continuar a ler

A desejável diversificação da economia angolana é o mote para este primeiro fórum empresarial entre os 27 e Angola, um evento reunindo mais de 800 participantes.

O evento ocorre um mês após a cimeira entre a União Europeia e a União Africana.

Angola procura investimentos que lhe permitam diminuar a sua dependência da volatilidade do preço do petróleo, principal produto de exportação até ao momento.

A agricultura, mas também a digitalização, energias renováveis, indústria, logística e água e infra-estruturas, bem como investimentos e acordos comerciais e finanças para investimento são os painéis que levantam o véu aqui, em Bruxelas, sobre as oportunidades do mercado angolano.

Destaque para o facto de uma arrojada delegação institucional angolana estar presente no evento.

Manuel José Nunes Júnior, ministro de Estado para a coordenação económica, chefia esta comitiva incluindo os responsáveis das pastas da economia e planeamento, energia e águas, agricultura, indústria e comércio, mas também o presidente do Conselho de administração da Agência de investimento privado e promoção das exportações.

O Ministro de Estado enfatizou a importância que os 27 atribuem a Angola, com este evento, que se pretende vir a ser regular, ora na Europa, ora em Angola.

A embaixadora do bloco em Luanda, Jeannette Seppen, não escondia a sua satisfação com a realização deste certame que poderia augurar de um estreitar de relações em novas áreas económicas com o quinto maior país africano, com 32 milhões de habitantes, com o oitavo Produto interno bruto nominal do continente negro, que se quer também uma porta de acesso à África austral e central.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro