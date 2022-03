Médicos/Angola

Angola: Continua braço de ferro entre governo e os médicos

Angola: médicos, professores, enfermeiros e funcionários judiciais do Supremo em greve. AFP - JULIO PACHECO NTELA

Em Angola, as greves continuam no centro da actualidade, caso da paralisação dos médicos que receberam, agora, ameaças do governo de deixarem de receber salários e de se pôr em causa os processos em curso de entrada para a função pública.