Angola: líder brasileiro da IURD condenado a 3 anos de cadeia

Leitura da sentença em Luanda, Angola, de caso ligado à Igreja Universal do Reino de Deus a 31 de Março de 2022. LUSA - AMPE ROGÉRIO

Texto por: Miguel Martins com Lusa 1 min

3 anos de prisão, com pena suspensa, foi a condenação do Tribunal de Luanda, em Angola, contra Honorilton Gonçalves, líder brasileiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Ausente no Brasil ele foi condenado por crimes de violência física e psicológica.