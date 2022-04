Angola assinala 20 anos de paz

#Angola/20 anos de Paz

Angola assinalou esta segunda-feira, 04 de Abril, 20 anos de paz efectiva, com os olhos postos nas eleições gerais marcadas para Agosto. O MPLA apelou “à defesa das conquistas duramente alcançadas”. A UNITA disse que “o balanço é mitigado, pois os angolanos vivem uma crise política, económica ou financeira e social”. A Igreja Católica pede “uma Angola de todos e para todos”.

Luena. 04 de Abril de 2022. © Francisco Paulo/RFI

Angola assinala esta segunda-feira, 04 de Abril, os 20 anos da assinatura do Acordo de Paz do Luena, no Moxico, assinado entre o MPLA e a UNITA e que pôs fim a um conflito armado de três décadas.

O MPLA, a UNITA e a Igreja Católica apontaram caminhos para consolidação da democracia e da reconciliação nacional e para a conservação da paz.

O comunicado lido pelo porta-voz da UNITA, Marcial Dachala, indica que o balanço da reconciliação nacional é negativo, mas o partido mostra-se aberto ao diálogo para o aprofundamento da democracia. A UNITA exorta todos os angolanos a afluírem aos Balcões Únicos de Atendimento Público e insta o executivo a prorrogar a data do registo eleitoral oficioso.

“Volvidos 20 anos, o balanço é mitigado, pois os angolanos vivem uma crise política, económica ou financeira e social caracterizada, entre outros, pelo retrocesso dos indicadores do Estado democrático de direito. A UNITA está pronta para dialogar com todos os parceiros nacionais para decantar, por consenso, as melhores soluções para os grandes desafios que se colocarem aos angolanos”, diz o comunicado.

O MPLA, numa mensagem enviada às redacções, saudou a data e apelou ao envolvimento dos angolanos no processo de reforço da cidadania e da construção de uma sociedade cada vez mais desenvolvida e democrática.

“O MPLA apela ao envolvimento abnegado de todos os angolanos no processo de reforço da cidadania e da construção de uma sociedade cada vez mais desenvolvida, democrática e inclusiva, garantindo a soberania, a integridade territorial do País e a segurança dos cidadãos, com vista à defesa das conquistas duramente alcançadas, à custa do sangue derramado por muitos dos melhores filhos de Angola”, indica o documento.

Sobre as eleições gerais de Agosto, o partido no poder em Angola reafirmou o compromisso de continuar a assumir o seu papel de vanguarda na difusão de valores e comportamentos éticos e patrióticos, transformando as eleições numa “festa da democracia” a favor da paz e do desenvolvimento de Angola.

O líder da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), Dom José Manuel Imbamba, entende que a paz é uma conquista que deve ser cultivada com atitudes valiosas, mas disse que “há um défice de consciência de cidadão e um elevado nível de consciência de militante”, pelo que “há toda uma educação cívica a fazer, para que cada um de nós se assuma, primeiramente, como cidadão”.

“É uma conquista que todos nós devemos cultivar com atitudes valiosas, com perspectivas de desenvolvimento, de inclusão, com perspectiva de construirmos, afinal, uma Angola de todos e para todos”, rematou o também pastor da Diocese de Saurimo, na província da Lunda Sul.

