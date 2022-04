Angola/IURD

Angola: Polícia impede reabertura dos templos da IURD

Interior da sede da Igreja da IURD Angola, Maculusso, Luanda. © Francisco Paulo

Texto por: Francisco Paulo | RFI 3 min

A Polícia angolana está a ser acusada de ter impedido a reabertura dos templos da Igreja Universal Universal do Reino de Deus (IURD), violando a autorização do Tribunal Provincial de Luanda. A Polícia alega que não foi notificada de decisão do Tribunal.