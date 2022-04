Angola: médicos retomam manifestações em todo o país

Manifestações médicos/Angola

Os médicos angolanos retomam hoje as suas manifestações para exigirem melhores condições de trabalho.

Os médicos angolanos retomam hoje, em todo o país, as suas manifestações semanais, no quadro das suas reivindicações por melhores salários e condições de trabalho.

O Executivo do Presidente João Lourenço, que já reuniu várias vezes com a classe médica, ainda não chegou a acordo com os grevistas.

O governo propõe um aumento do salário base de seis por cento e dos subsídios de sessenta por cento, algo que o Sindicato dos Médicos, considera que não dignifica a remuneração salarial da classe.

Os médicos exigem igualmente, para os hospitais públicos, condições de trabalho e medicamentos para reduzir o número crescente de óbitos por falta de condições sanitárias.

Com a greve dos médicos que dura há mais de um mês, o Sistema Nacional de Saúde angolano vive uma crise, que está a causar grandes enchentes nos hospitais públicos, onde os serviços são reduzidos.

O governo ameaçou cortar os salários dos médicos grevistas, que na sua última assembleia, decidiram manter a greve por tempo indeterminado em resposta ao Executivo.

