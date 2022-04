Futebol: Petro de Luanda derrotou o Mamelodi Sundowns na Liga dos Campeões africanos

Futebol

A primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões africanos de futebol decorre entre esta sexta-feira 15 e este sábado 16 de Abril. A única equipa angolana presente nesta fase da prova, o Petro de Luanda, venceu o Mamelodi Sundowns.

O Petro de Luanda derrotou por 2-1 os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, a capital angolana.

Os golos dos petrolíferos foram apontados pelo avançado brasileiro Tiago Azulão e pelo avançado angolano Yano, isto enquanto o único tento do Mamelodi Sundowns foi marcado pelo médio sul-africano Lyle Lakay.

A RFI falou com o defesa angolano do Petro de Luanda, Eddie Afonso, antes do jogo. Em entrevista exclusiva à RFI, Eddie Afonso tinha admitido que o jogo frente aos sul-africanos ia ser complicado.

Eddie Afonso, defesa angolano 16-04-2022

Eddie Afonso, lateral angolano de 28 anos do Petro de Luanda, também passou pelo Recreativo do Libolo.

A única equipa lusófona em prova, o Petro de Luanda, tem uma tarefa complicada, visto que a equipa sul-africana já arrecadou a prova em 2016.

Recorde-se que o melhor resultado obtido pelos petrolíferos foi uma meia-final em 2001, onde o clube caiu perante… o Mamelodi Sundowns. As duas equipas venceram os respectivos jogos em casa por 2-0, mas na marcação das grandes penalidades, os sul-africanos venceram por 5-3. De notar que o Mamelodi Sundowns foi depois derrotado na final pelos egípcios do Al-Ahly.

Voltando à Liga dos Campeões 2021/2022, o Petro de Luanda apurou-se para os quartos-de-final após ter terminado no segundo lugar no Grupo D com 11 pontos, atrás do Wydad com 15 pontos, num grupo em que a outra equipa angolana, o Sagrada Esperança, ficou no quarto e último lugar com dois pontos.

Quanto ao Mamelodi Sundowns terminou na liderança no Grupo A com 16 pontos em 18 possíveis, tendo apenas cedido um empate, nos seis jogos da fase de grupos, sem golos na deslocação ao terreno dos sudaneses do Al-Merreikh.

Al-Ahly também venceu na primeira mão

Nos outros encontros, os egípcios do Al-Ahly venceram por 2-1 os marroquinos do Raja Casablanca, enquanto os argelinos do ES Sétif empataram sem golos frente aos tunisinos do Espérance de Tunes.

A segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões africanos decorre entre 22 e 23 de Abril.

