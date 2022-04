Angola comemora Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Património Cultural

Dia dos monumentos é assinalado com várias actividades em Luanda.

Angola acolheu hoje várias actividades alusivas a esta efemérido, incluindo uma cerimónia para o descerramento da placa de identificação e classificação,do Palácio do Governo como Património Cultural Nacional, na presença do Presidente angolano, João Lourenço.

O Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, realizou hoje uma cerimónia para celebrar o descerramento da placa de identificação e classificação do Palácio do Governo como Património Cultural Nacional, na presença do Presidente João Lourenço.

O Ministério da Cultura,Turismo e Ambiente realizou ainda uma mesa redonda subordinada ao tema "Preservação do Patrimônio Cultural e Natural de Angola", enquadrado no programa de actividades,a terceira edição da mostra "Traços de Luanda" na qual estarão representados 30 edifícios emblemáticos da cidade, pintados por artistas plásticos angolanos.

Entre os artistas desta iniciativa estão Jalder o Antagónico, Milennium Artes, Melquisedeque, Ibrahim Carlos, Zola Daniel, Danilson Joaquim, Magina Starsky e Noriel Vaz.

