Angola

IURD “não admite interferência na reabertura dos templos”

O líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, Alberto Segunda. © RFI

Texto por: Francisco Paulo 2 min

A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola garante que não vai permitir que o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos interfira na decisão do Tribunal de Comarca de Luanda, que autoriza a reabertura dos templos no país.