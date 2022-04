Demolições/Angola

Angola: demolições junto ao aeroporto Internacional de Luanda geram polémica

Aeroporto de Luanda, Angola. © Rodger BOSCH / AFP

As demolições das residências próximas do perímetro do novo aeroporto Internacional de Luanda causaram um conflito entre os habitantes e as autoridades.