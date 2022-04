Futebol: Petro de Luanda eliminou o Mamelodi Sundowns na Liga dos Campeões africanos

Futebol

A segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões africanos de futebol decorreu entre esta sexta-feira 22 e este sábado 23 de Abril. A única equipa angolana presente nesta fase da prova, o Petro de Luanda, eliminou o Mamelodi Sundowns e apurou-se para as meias-finais da prova.

Publicidade Continuar a ler

O Petro de Luanda empatou a uma bola na deslocação ao terreno dos sul-africanos do Mamelodi Sundowns.

O único tento da equipa angolana foi apontado pelo avançado brasileiro Tiago Azulão, de grande penalidade.

Isto enquanto o golo sul-africano foi marcado pelo defesa queniano Brian Onyango.

Com este resultado a equipa de Luanda apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões africanos de futebol visto que na primeira mão, em Angola, o Petro de Luanda tinha vencido por 2-1.

Recorde-se que a equipa sul-africana, o Mamelodi Sundowns, não era um adversário fácil visto que já arrecadou a prova em 2016.

De notar que até hoje, o melhor resultado obtido pelos petrolíferos foi uma meia-final em 2001, onde o clube caiu perante… o Mamelodi Sundowns. As duas equipas venceram os respectivos jogos em casa por 2-0, mas na marcação das grandes penalidades, os sul-africanos venceram por 5-3. De notar que o Mamelodi Sundowns foi depois derrotado na final pelos egípcios do Al-Ahly.

Voltando à Liga dos Campeões 2021/2022, o Petro de Luanda vai agora defrontar nas meias-finais o vencedor do jogo entre os argelinos do CR Belouizdad e os marroquinos do Wydad. Na primeira mão, os marroquinos venceram por 0-1.

Al-Ahly e ES Sétif nas meias

Nos outros encontros, os egípcios do Al-Ahly empataram a uma bola na deslocação ao terreno dos marroquinos do Raja Casablanca, mas os egípcios apuraram-se visto que na primeira mão tinham vencido por 2-1. Quanto aos argelinos do ES Sétif, que tinham empatado sem golos frente aos tunisinos do Espérance de Tunes na primeira mão, venceram por 0-1 na deslocação ao território tunisino.

A primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões africanos decorre entre 6 e 7 de Maio.

Tiago Azulão, avançado do Petro de Luanda. © Cortesia Tiago Azulão

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro