Angola: médicos suspendem greve até 28 de Maio

Greve médicos suspensa/Angola

Em Angola, os médicos suspenderam a greve até 28 de Maio, não obstante o braço de ferro que se tem mantido com o executivo não ter ainda permitido avanços substanciais. A classe promete avançar, porém, com a apresentação de queixas contra alguns responsáveis de hospitais públicos por negligência.

Publicidade Continuar a ler

Segundo os médicos, a greve que durou mais de um mês foi suspensa igualmente para garantir as condições para a retoma das negociações com o governo, com vista à solução dos problemas constantes no Caderno Reivindicativo apresentado ao executivo.

As melhores condições salariais e de trabalho são as principais questões do Caderno Reivindicativo, que dividem o sindicato dos médicos e o governo.

O sindicato anunciou igualmente que vai avançar com processos judiciais junto dos tribunais contra gestores de hospitais públicos e o governo para defender os interesses da classe sobre irregularidades cometidas durante a greve, que agravaram as condições sanitárias no país.

Para além das perseguições e represálias contra os médicos grevistas, o governo anunciou o corte dos salários dos profissionais que aderiram ao movimento reivindicativo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro