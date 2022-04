MPLA e Ordem dos Médicos organizam manifestação pró-Governo e sindicato contesta apoio

Contestação social

Manifestações por e contra o Governo em Luanda cruzaram-se hoje na capital de Angola, com o MPLA a organizar uma manifestação com o apoio da Ordem dos Médicos pela actuação dos dirigentes angolanos, enquanto os sindicatos dos médicos e professores voltaram a sair à rua por melhores condições de trabalho.

A cidade de Luanda viveu hoje uma intensa movimentação política e cívica, que envolveu o partido governante, o MPLA, e as organizações sindicais reivindicativas.

O Comité Provincial do MPLA em Luanda organizou uma marcha de massas de apoio às políticas sociais do executivo do Presidente João Lourenço, principalmente, no sector da saúde. A marcha do MPLA contou com o apoio da Ordem dos Médicos, muito contestada pela classe devido ao seu alinhamento com o Governo.

Ainda para hoje foram igualmente programadas manifestações contra o silêncio do Governo em relação às reivindicações dos sindicatos dos médicos e dos professores do ensino superior. Os dois sindicatos que suspenderam temporariamente as greves para manter o diálogo com o Governo, reivindicam há mais de um mês melhores condições salariais e de trabalho.

De acordo com o Sindicato dos Médicos, os profissionais grevistas são alvo de represálias nas unidades hospitalares públicas e impedidos de continuarem os seus programas de formação no quadro das suas actividades laborais.

