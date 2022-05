Futebol: Petro de Luanda perdeu por 1-3 frente ao Wydad na Liga dos Campeões africanos

Futebol

Tiago Azulão (direita), avançado brasileiro do Petro de Luanda. Imagem de Arquivo.

O Petro de Luanda defrontou e perdeu por 1-3 frente aos marroquinos do Wydad, no Estádio 11 de Novembro em Luanda, num jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões africanos.

A única equipa angolana presente nesta fase da prova, o Petro de Luanda, perdeu por 1-3 frente aos marroquinos do Wydad.

O único tento dos petrolíferos foi apontado pelo internacional angolano Job aos 81 minutos. No que diz respeito aos golos do Wydad foram marcados pelo avançado brasileiro do Petro de Luanda, Tiago Azulão, na própria baliza, pelo médio marroquino Yahya Jabrane, e pelo avançado congolês Guy Mbenza.

Recorde-se que o melhor resultado obtido pelos petrolíferos na Liga dos Campeões africanos foi uma meia-final em 2001, onde o clube caiu perante… o Mamelodi Sundowns.

A segunda mão das meias-finais decorre a 13 de Maio em Casablanca, em território marroquino.

De notar que a primeira mão da outra meia-final vai opor os egípcios do Al-Ahly aos argelinos do ES Sétif ainda neste sábado 7 de Maio, no Cairo, a capital egípcia.

