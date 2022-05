Futebol: Petro de Luanda eliminado nas meias-finais da Liga dos Campeões africanos

Futebol

Gleison Moreira (direita), avançado brasileiro do Petro de Luanda, apontou o único tento no empate a uma bola frente ao Wydad.

O Petro de Luanda foi eliminado nas meias-finais da Liga dos Campeões africanos de futebol pelos marroquinos do Wydad.

O Petro de Luanda tinha de vencer na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões africanos para seguir em frente na prova, visto que na primeira mão, que decorreu em Luanda, em Angola, os petrolíferos tinham sido derrotados por 1-3 pelos marroquinos do Wydad.

A segunda mão até começou melhor para os angolanos, em Casablanca, em território marroquino, que abriram o marcador com um tento do avançado brasileiro Gleison Moreira aos 21 minutos.

No entanto, os marroquinos vão reagir rapidamente e vão empatar com um golo marcado pelo defesa marroquino, Amine Farhane, aos 28 minutos.

No intervalo o resultado mantinha-se com um empate a uma bola.

Na segunda parte os petrolíferos vão tentar tudo para chegar ao triunfo, mas não vão conseguir marcar mais nenhum tento.

As duas equipas empataram a uma bola. A única equipa angolana presente nesta fase da prova, o Petro de Luanda, foi eliminado pelo Wydad, visto que na primeira mão os marroquinos tinham vencido por 1-3.

Recorde-se que em 2022 o Petro de Luanda igualou o melhor resultado obtido na Liga dos Campeões africanos, uma meia-final em 2001, onde o clube caiu perante os sul-africanos do Mamelodi Sundowns.

De notar que no outro encontro das meias-finais da Liga dos Campeões africanos, temporada 2021/2022, os egípcios do Al-Ahly venceram os argelinos do ES Sétif por 4-0 na primeira mão. O segundo jogo decorre a 14 de Maio na Argélia.

