João Lourenço e Emmanuel Macron falam ao telefone sobre cooperação bilateral

O Presidente João Lourenço felicitou na quinta-feira à tarde a vitória de Emmanuel Macron nas eleições presidenciais de abril, com o dirigente angolano e francês a desejarem o aprofundamento das relações entre os seus dois países.

João Lourenço e Emmanuel Macron falaram na quinta-feira ao telefone, após terem estado virtualmente na mesma reunião da União Africana no dia 10 de maio, com o Presidente angolano a "reafirmar" o seu interesse na iniciativa francesa FARM, que visa coordenar os esforços e solidariedade da segurança alimentar internacional face à guerra na Ucrânia, segundo comunicado do Palácio do Eliseu.

Os dois líderes disseram ainda querer manter "a dinâmica positiva" entre os dois países, que se aprofundou nos últimos tempos. Para os dois líderes continua a ser uma prioridade a gestão das dívidas soberanas africanas, assim como o financiamento das economias deste continente. A "instabilidade" da região dos Grandes Lagos também preocupa João Lourenço e Emmanuel Macron.

João Lourenço é actualmente presidente da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. São membros desta organização regional Angola, Burundi, República Centro-Africana, República do Congo, a República Democrática do Congo, o Quénia, o Uganda, o Ruanda, o Sudão do Sul, o Sudão, a Tanzânia e a Zâmbia.

Os dois chefes de Estado falaram também da "contribuição crescente" da Agência Francesa para o Desenvolvimento em Angola, num esforço para diversificar a economia angolana e também aumentar a sua atractividade de capital estrangeiro.

