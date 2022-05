Angola anuncia fim do estado de calamidade

Angola

Angola anuncia o fim do estado de calamidade pública e a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos. A medida, que entrou em vigor nesta segunda-feira, foi bem recebida pelos angolanos que prometem não baixar a guarda.

Por sua vez, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Furtado informou que, apesar do fim do estado de calamidade, o Governo vai manter o controlo e vigilância sanitária, aplicando todas as medidas para a mitigação do risco de contágio da doença.

“Pese embora a declaração do fim da situação de calamidade pública e o estabelecimento das regras da pandemia, é preciso mantermos a vigilância no acompanhamento de possíveis alterações da situação que possa vir produzida e por este facto esta comissão manter-se-á em funções”, assegurou.

Entre outras medidas, o decreto implica o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços abertos, dispensa de testes para passageiros em trânsito em território nacional e introduzindo novas regras para a gestão administrativa da pandemia.

